Giugliano, incendio tra le baracche del campo rom

Baracche e spazzatura in fiamme nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano, il rogo è divampato all’interno di una delle baracche del nuovo campo a ridosso della Circumvallazione esterna ed in breve tempo si è propagato coinvolgendo anche altre abitazioni della zona. Si tratta di un incendio quasi sicuramente di carattere accidentale, sono stati stesso alcuni rom a impegnarsi in prima persone per lo spegnimento delle fiamme. “Ancora una volta assistiamo alla deturpazione del territorio, i proprietari saranno chiamati a risarcire in danno, una verà beffa. Ancora un incendio nel campo rom abusivo , a via Carrafiello, a ridosso di un’azienda che ha dovuto fornire una pompa per cercare di domare il fuoco. La situazione di degrado e di illegalità è ormai intollerabile . Si ristabilisca lo stato di diritto e si chieda alla prefettura lo sgombero immediato !!

, dichiara Guido Donadio che denuncia da anni, in qualità di imprenditore ed esperto della zona Asi, lo stato di abbandono e degrado che vita la zona industriale di Giugliano.