Giugliano. Occupazioni abusive a Casacelle, famiglie sgomberate dalla Municipale

Redazione Internapoli
Tornano gli sgomberi nelle palazzine di Casacelle a Giugliano, in questi giorni la polizia municipale sta dando esecuzione a 4 ordinanze di sgombero per occupazione abusiva di 4 immobili siti nei fabbricati pesanti di via Casacelle. Ieri è stata sgomberata la prima famiglia, che ha dovuto lasciare l’immobile, il quale verrà riassegnato ad altre famiglie legittime assegnatarie cosi come previsto dalla legge. Nei prossimi giorni si procederà allo sgombero di altre abitazioni. Le operazioni sono coordinate insieme agli agenti del locale commissariato di polizia.

