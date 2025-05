Giugliano, violenza all’istituto Marconi: prof aggredito da un alunno

PUBBLICITÀ

Episodio di violenza all’istituto superiore Marconi a Giugliano dove un alunno ha malmenato un professore poi è scappato via a bordo di un motorino. I fatti sono successi oggi all’uscita da scuola verso le 13:30 nel plesso di via Spazzilli. I fatti devono ancora essere ricostruiti in maniera dettagliata ma pare che ci sia stato prima un diverbio tra il ragazzo ed un prof facente parte dell’ufficio di vicepresidenza, poi gli animi si sono accesi ed il ragazzo avrebbe buttato a terra l’insegnante e poi sarebbe andato via. Il prof si è recato all’ospedale di Giugliano per le cure del caso e avrebbe denunciato l’aggressione agli organi preposti. Pare che il prof sia stato prima vittima di uno scherzo, qualcuno avrebbe nascosto il suo casco e lui voleva controllare se era tra i motorini parcheggiati di qualche suo alunno. A quel punto uno degli allievi si è rifiutato di alzare la sella e il prof si sarebbe messo davanti allo scooter, il giovane avrebbe tentato di andare via cadendo a terra insieme al motorino. E così è scattata l’aggressione al prof.

