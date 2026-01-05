Giunta Regionale, Fico incontra gli assessori ma tiene banco il caso Cuomo

PUBBLICITÀ

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. “Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo. Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo.

Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone. Ringrazio gli assessori per il confronto di oggi. Ispireremo il nostro lavoro a un fondamentale spirito di squadra nell’ottica di collaborare in modo coeso e sinergico per raggiungere gli obiettivi comuni che insieme ci siamo prefissati. Auguro a noi tutti buon lavoro”, così il presidente Fico.

PUBBLICITÀ

il caso

Riguarda Enzo Cuomo, assessore al Patrimonio in quota Partito Democratico, sindaco dimissionario del Comune di Portici. Si tratta di una questione sollevata dalla Prefettura di Napoli, appresa una nota del Viminale, contenuta in una lettera urgente del 2 gennaio, inviata al segretario generale del Comune porticese.

La Prefettura non potrà per ora nominare il commissario prefettizio poiché Cuomo, un attimo prima di dimettersi, ha nominato vicesindaco Giovanni Iacone, suo fedelissimo (anche lui Pd) che diventerebbe quindi una sorta di sindaco “facente funzione”, come accadde anni fa con Antonio Bassolino e Riccardo Marone al Comune di Napoli.

La cosa importante, però, messa nero su bianco dall’Ufficio territoriale di Governo retto da Michele Di Bari è il paragrafo che ricorda ai sensi dell’articolo 53 del Tuel, il Testo unico degli enti locali, che «le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio».

Il centrodestra a Fico: “Cuomo non può essere assessore”

Il centrodestra si avventa sul caso incompatibilità come una furia: dal coordinatore di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello al presidente dei senatori di F, Maurizio Gasparri: chiedono a Fico di non nominarlo in giunta e al Pd di scegliere una donna assessora.

Polemizza anche Edmondo Cirielli viceministro di Fratelli d’Italia e candidato presidente sconfitto alle Regionali che una incompatibilità ce l’avrà a breve, quando dovrà scegliere se restare capo dell’opposizione in consiglio regionale o dimettersi e tornare nel governo Meloni.

La replica di Cuomo: “Ho fatto tutto secondo le norme”

«Ho formalizzato le mie dimissioni da sindaco della Città di Portici prima della nomina ad assessore regionale. Risulta evidente come la stessa nomina conferita risulti assolutamente in linea con lo spirito ed il tenore del quadro normativo di riferimento». Lo scrive, in una nota, il neo assessore regionale Enzo Cuomo.