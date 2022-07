Rider muore in un incidente nel Salernitano, stava facendo l’ultima consegna

Un rider di 47 anni è morto in un tragico incidente stradale ad Angri. Il dramma si è consumato nella serata di venerdì mentre l’uomo effettuava una consegna a domicilio in sella al suo scooter. La vittima si chiamava Giuseppe Cannavacciuolo, era originario di Sant’Antonio Abate e lavorava per una nota App di delivery. Ancora da chiarire i motivi che hanno causato il sinistro. Il 47enne si sarebbe scontrato con un’auto che proveniva dal senso opposto con tre 20enni a bordo. Due di questi sono rimasti feriti lievemente.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, ma per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica. Non è escluso che vengano visionate le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ai tanti messaggi di cordoglio che in queste ore stanno ricoprendo familiari e amici, si unisce anche il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli.

Il primo cittadino ha voluto esprimere a nome dell’Amministrazione “cordoglio alla famiglia e ai cari del rider quarantasettenne originario di Santa Maria La Carità scomparso drammaticamente in un incidente stradale in via Dei Goti, mentre svolgeva il suo lavoro nella tarda serata di ieri. Un’altra morte bianca in un incidente fatale la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore. L’ennesima strage silenziosa che ci obbliga a riflettere sulla sempre più precaria situazione italiana della sicurezza sul lavoro, nella fattispecie in un settore come quello del delivery in cui, paradossalmente, la domanda cresce, i rischi per la propria incolumità sono maggiori e le paghe invece sempre più basse. Un paese può essere definito civile se difende e tutela la dignità della persona sul lavoro e il suo sacrosanto diritto alla sicurezza, qualsiasi sia l’occupazione. Ma l’incidente di ieri sera, come gli altri 1221 solo nel 2021, dimostrano che la strada in Italia è ancora lunga e il tempo per agire sempre più corto”.