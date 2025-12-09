PUBBLICITÀ
Grave incidente Porsche-Fiat 500X nella galleria della Reggia, c’è un morto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Caserta, all’interno della galleria della Reggia lungo la Strada Statale 700. L’allarme è scattato intorno alle 21.40, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, partita dalla sede centrale, è intervenuta per un violento scontro tra due auto, una Porsche e una Fiat 500X.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato l’arresto dei veicoli in posizioni pericolose, uno ai margini della carreggiata e l’altro in mezzo alla strada. Il conducente della Fiat 500X è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. I pompieri, intervenuti con rapidità, hanno lavorato per liberarlo e consegnarlo immediatamente ai sanitari, giunti sul posto con due mezzi di soccorso.

Nonostante gli sforzi del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato poco dopo. Concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’intera area dell’incidente, in attesa dell’intervento del soccorso stradale per la rimozione delle auto e il ripristino della normale circolazione.

