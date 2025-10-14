Grave incidente sull’Asse Mediano, tre giovani muoiono all’uscita per Acerra e Pomigliano

PUBBLICITÀ

Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025, tre giovani sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 7 Bis, nel tratto che collega il centro commerciale Vulcano Buono all’uscita di Acerra e Pomigliano d’Arco. A perdere la vita sono stati tre ragazzi di origine ucraina, residenti in Italia: Kirill Maksiuta, 23 anni, di Casavatore; Masha, 19 anni, di Afragola; e Yarik, 18 anni, di Pomigliano d’Arco.

Secondo le prime ricostruzioni, la Renault Scenic su cui viaggiavano si sarebbe scontrata con una Bmw condotta da un altro automobilista. Le cause dell’impatto sono ancora oggetto di indagine: la magistratura ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Kirill, Masha e Yarik erano ragazzi conosciuti e ben voluti nelle comunità dell’area nord di Napoli, dove vivevano e lavoravano. La loro improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti amici e familiari, che li ricordano con affetto e dolore. “La memoria di questi ragazzi merita rispetto e riconoscenza” è il messaggio condiviso da chi li ha amati e continua a custodirne il ricordo.