Grave lutto in Costiera per Luca Liguori, il giovane è stato stroncato dal malore

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La comunità della Penisola Sorrentina è sprofondata nel dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa di Luca Liguori, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a soli 31 anni.

Il dramma si è consumato come un fulmine a ciel sereno. Secondo le informazioni emerse, il giovane si trovava all’esterno di un noto pub a Meta quando, improvvisamente che si è trasformata in un incubo, gettando nello sconforto non solo la sua Vico Equense, ma l’intero comprensorio costiero.

In queste ore di profonda angoscia, un intero paese si stringe attorno al dolore straziante della famiglia. A darne il triste annuncio sono i genitori Sergio e Michela, la nonna Antonietta, la sorella Francesca, il fratello Andrea con Sara, insieme a tutti i parenti e agli amici che oggi piangono un ragazzo portato via troppo presto dalla vita.

I funerali di Luca si terranno domani, sabato 21 febbraio. La salma giungerà alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Ciro e Giovanni a Vico Equense per la Veglia Funebre.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

