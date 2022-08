Grave lutto in Un Posto al Sole, è morta Carmen Scivattaro: interpretava Teresa

La famiglia di Un posto al sole Rai è in lutto: addio a Carmen Scivittaro, l’indimenticabile Teresa Diacono di UPAS, scomparsa oggi in seguito a una malattia. Tutti noi ci stringiamo attorno ai familiari e amici con grande affetto.

Carmen Scivittaro è un’attrice nata a Napoli il 24 marzo 1945. Fin dalla più giovane età nutre una forte passione per il mondo della recitazione tanto che inizia come drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e prende parte a varie opere teatrali come La gatta Cenerentola o Ceneri di Beckett. Tuttavia il successo lo raggiunge nel 1998 quando veste i panni di Teresa Diacono nella soap opera Un posto al sole, ruolo che ricopre fino al 2018 facendosi amare e sostenere dal pubblico che in lei vede un’amica ed una persona ricca di talento.

Contemporaneamente alla sua avventura in Un posto al sole, prende parte ad altri lavori e la troviamo al cinema con il film Il sogno nel castello (2009) e nella famosa serie tv La nuova squadra (2009-2011).