PUBBLICITÀ
HomeCronacaGrave schianto sulla Domitiana, muore l'insegnante di Sant'Antimo Tina Spatarella
CronacaCronaca localePrimo Piano

Grave schianto sulla Domitiana, muore l’insegnante di Sant’Antimo Tina Spatarella

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ
  1. Grave incidente nella notte sulla Domitiana: una donna, Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Sant’Antimo, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’automobilista responsabile è fuggito dopo lo scontro ed è ora ricercatoIncidente sulla Domitiana: l’insegnante Tina Spatarella muore a 61 anni
    La vittima viaggiava con tre persone quando l’auto è stata tamponata violentemente da un altro veicolo che si è poi dato alla fuga

Grave incidente nella notte sulla Domitiana: una donna, Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Aversa, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’automobilista responsabile è fuggito dopo lo scontro ed è ora ricercato.
L’impatto è avvenuto tra le 2 e le 3 nei pressi dello svincolo di Villa Literno, lungo la Statale 7 quater. La vittima viaggiava con i tre feriti quando l’auto è stata tamponata violentemente da un altro veicolo che si è poi dato alla fuga.
Un passante ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma per la donna – madre di due figli e docente di religione a Sant’Antimo – non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari era già deceduta.
feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni risultano serie.
Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, mentre sono in corso verifiche per individuare il pirata della strada.

Il post del sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno:”L’intera comunità Santantimese si unisce al dolore della famiglia della docente Tina Spatarella e a quello dell’ istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi per la tragica e prematura scomparsa dell’amata Maestra.
Che la terra ti sia lieve”

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati