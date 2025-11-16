Grave schianto sulla Domitiana, muore l’insegnante di Sant’Antimo Tina Spatarella

PUBBLICITÀ

Grave incidente nella notte sulla Domitiana: una donna, Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Sant’Antimo, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’automobilista responsabile è fuggito dopo lo scontro ed è ora ricercatoIncidente sulla Domitiana: l’insegnante Tina Spatarella muore a 61 anni

La vittima viaggiava con tre persone quando l’auto è stata tamponata violentemente da un altro veicolo che si è poi dato alla fuga

Grave incidente nella notte sulla Domitiana: una donna, Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Aversa, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’automobilista responsabile è fuggito dopo lo scontro ed è ora ricercato.

L’impatto è avvenuto tra le 2 e le 3 nei pressi dello svincolo di Villa Literno, lungo la Statale 7 quater. La vittima viaggiava con i tre feriti quando l’auto è stata tamponata violentemente da un altro veicolo che si è poi dato alla fuga.

Un passante ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma per la donna – madre di due figli e docente di religione a Sant’Antimo – non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari era già deceduta.

feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni risultano serie.

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, mentre sono in corso verifiche per individuare il pirata della strada.

Il post del sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno:”L’intera comunità Santantimese si unisce al dolore della famiglia della docente Tina Spatarella e a quello dell’ istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi per la tragica e prematura scomparsa dell’amata Maestra.

Che la terra ti sia lieve”

PUBBLICITÀ