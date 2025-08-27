“È malato”, raccolta firme per chiedere la Grazia a Vallanzasca

PUBBLICITÀ

Sono arrivate a un migliaio in poco tempo le firme per una petizione su change.org per far sì che Renato Vallanzasca ottenga la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E’ malato e muoia da uomo libero” chiede in sostanza Tino Stefanini che fu componente della ‘batteria’ di Vallanzasca che nell’iniziativa, resa nota da ‘Il GIorno‘, è sostenuto da un altro della banda, Osvaldo ‘Cico’ Monopoli “A settembre riprenderò le mie dirette su Tik Tok e rilancerò l’appello ai miei followers.Chiederò altre firme, tante altre ancora, da presentare al presidente Mattarella perché conceda la grazia a Renato. Sono sicuro che arriveranno“, spiega Stefanini.

“La situazione di Vallanzasca è quella di una persona malata, gravemente malata, che ha smarrito la memoria, vive in uno stato di demenza e non riesce più a parlare e stare in piedi. Mi auguro che dopo 54 anni d galera possa morire da uomo libero e non da detenuto“, conclude Stefanini. Vallanzasca da qualche mese è in una Rsa del Padovano che si occupa di malati di Alzheimer e demenza.