“Non posso raccontare cosa è successo, sta tutto in mano agli avvocati. Non mi chiedete cosa e chi è stato”. Guendalina Tavassi in una stories Instagram parla dopo l’aggressione subita. L’ex GF non spiegato nel dettaglio i motivi dell’occhio nero.

“Domani metterò un filtro, come ho sempre fatto vado avanti e mascherò questo momento. Non sto scherzando. Io ho sempre reagito così perchè nella mia vita ne ho passate tante. Sta male anche chi sa mascherare bene, ho dei figli da proteggere. La vita va avanti. Nessuno può rovinarmi la vita. A chi sta continuando a parlare dica la verità”, ha detto Guendalina Tavassi.

In un primo momento sia Guendalina che sua figlia Gaia avevano pubblicato sui social lo scatto con l’occhio tumefatto, poi qualcuno ha suggerito all’influencer di cancellare quella immagine. Nessun giallo, era necessario fare prima la denuncia, parlare con l’avvocato, agire contro chi le ha fatto del male.

L’ex gieffina e influencer Guendalina Tavassi da alcuni giorni era scomparsa dai social, dopo aver confermato di essere rimasta vittima di una aggressione. Un brutto episodio di violenza che anche la figlia aveva denunciato sui social e che le aveva provocato un occhio nero ben visibile da alcuni scatti

Il sostegno del nuovo fidanzato

Con il passare del tempo, Guendalina Tavassi si sta riprendendo e durante questo momento difficile può contare sulla vicinanza del fidanzato, l’imprenditore Federico Perna, il quale in questi giorni le è rimasto costantemente al fianco.

Sui social il giovane ha postato una foto insieme nella quale Guendalina prova a sorridere, nonostante il periodo difficile e i segni ancora ben visibili attorno all’occhio tumefatto. Nella Story Federico Perna ha scritto:“La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo” è il messaggio di Federico.