Guendalina Tavassi 'smaschera' Tommaso di Temptation Island: «Mi ha insultata per un anno»

Mercoledì sera, in Sardegna, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais. Per intenderci, ‘Temptation Island’. Filippo Bisciglia ha presentato le nuove coppie di fidanzati che per 21 giorni vivranno separati in compagnia di tentatori e tentatrici. L’attenzione del pubblico, però, si è spostata subito sulla storia di Tommaso e Valentina. Anche grazie a Guendalina Tavassi.

Lui ha 21 anni e lei 40, ed insieme vivono con la madre di lui. Il motivo della partecipazione a ‘Temptation Island’ è legato all’eccessiva gelosia di Tommaso. Il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi tra chi prova tenerezza per il ragazzo e chi lo critica aspramente. Tra i follower di Instagram che hanno commentato la partecipazione del 21enne, c’è anche Guendalina Tavassi.

La rivelazione di Guendalina Tavassi su Tommaso di Temptation Island

«Ho pensato ‘oddio questo lo conosco’. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui»