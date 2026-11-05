Cadavere trovato in un casolare a Pozzuoli, il corpo era semicarbonizzato

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Il corpo semicarbonizzato di un uomo, probabilmente straniero, è stato trovato nella tarda mattinata in un casolare abbandonato di Pozzuoli. Sul luogo del ritrovamento si sono recati gli agenti del locale commissariato di Polizia che ora, coordinati dalla Procura, stanno cercando di fare luce sull’identità della vittima. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico. Al momento non si esclude che le fiamme siano scaturite per cause accidentali.