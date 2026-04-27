Hashish nascosto nel cuscino della rsa, arrestato 53enne di Napoli

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Un intervento tempestivo, sviluppato con metodo investigativo, ha portato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta a scoprire un ingente quantitativo di droga all’interno di una struttura sanitaria assistenziale di Caserta. L’intervento, eseguito nella giornata del 25 aprile, mette in luce ancora una volta l’attenzione dell’Arma anche nei contesti più delicati.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 12.00, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia presso l’RSA. Sul posto i carabinieri hanno identificato un 53enne di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine che, con atteggiamento sospetto cercava di eludere il controllo.

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La scoperta nella fodera

Nel corso della perquisizione, prima personale e poi estesa alla stanza in uso esclusivo all’uomo, all’interno del comodino, sono stati trovati piccoli quantitativi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza. Ma la scoperta più rilevante è avvenuta poco dopo, quando, all’interno della fodera del cuscino, i carabinieri hanno rinvenuto tre panetti integri di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi.

Un quantitativo che, per modalità di conservazione e presenza di strumenti idonei alla suddivisione, è stato ritenuto incompatibile con l’uso personale e indicativo di una destinazione allo spaccio.

A seguito del rinvenimento dello stupefacente, subito sottoposto a sequestro, il 53enne è stato arrestato. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.