Assalto al condominio a Secondigliano, ladri forzano l’ingresso e rubano uno scooter

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Un furto è avvenuto nella notte tra 21 e 22 aprile a Secondigliano. I ladri hanno preso di mira un condominio situato tra corso Secondigliano e via San Francesco.

Stando alla segnalazione, i malviventi sono riusciti ad aprire il cancello condominiale servendosi di un telecomando e, una volta all’interno, avrebbero forzato un secondo accesso. Malviventi che si sarebbero impossessati dello scooter di un residente, e che non erano di nuova presenza all’interno dello stabile: una decina di giorni prima, infatti, si sarebbero resi autori di un primo furto in occasione del quale avrebbero portato via un’auto.

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Non ci sono stati danni a cose o persone. E’ stata presentata una denuncia presso il Commissariato di Secondigliano. Si allertano, nel frattempo, i residenti a prestare la massima attenzione: sono al vaglio le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza posto in zona, per cercare di risalire agli autori del duplice colpo.

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Ieri sera alle ore 23 circa, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Casoria Park. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un individuo in sella a uno scooter e armato di pistola si sarebbe avvicinato a una coppia (un 22enne e una sua coetanea) che era a bordo di un’auto a mangiare un panino.

L’individuo, con casco integrale, avrebbe tentato una rapina ma il 22enne avrebbe reagito. A quel punto il rapinatore avrebbe esploso un colpo di pistola che ha colpito il parabrezza per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati per ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Nessun ferito. L’auto della vittima è stata sequestrata.