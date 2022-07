I messaggi sul telefono di Ilary e la furia di Totti, tradimenti e liti hanno rotto la favola

La separazione tra Totti e Ilary è la notizia gossip dell’estate. Pare che entrambi da mesi avessero storie separate. Lui con Noemi, una giovane ragazza conosciuta sui campi di padel. Ma pare che anche lei frequentasse altri uomini.

Ilary Blasi e Francesco Totti perché si sono lasciati? Pare che lo storico capitano della Roma, dopo la scoperta di un presunto tradimento da parte della conduttrice con un giovane spasimante, avrebbe voltato pagina a sua volta con Noemi Bocchi.

Ecco cosa rivela in merito il magazine CHI:

Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie…

Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori, durante le sue trasferte milanesi per condurre l’isola dei famosi a Milano. L’identità del misterioso uomo è ancora ignota: che sia davvero Luca Marinelli, di cui tanto si è parlato? Sembra però certa la smentita di una liaison tra Blasi e l’attore Luca Marinelli, il cui nome è stato tirato in ballo a febbraio dal quotidiano La Repubblica, tra i primi ad annunciare la separazione in arrivo della coppia più amata. Attore noto per i film Diabolik e Volevo essere Jeeg Robot, avrebbe cominciato a frequentare di recente la compagnia di Melory Blasi, sorella di Ilary. Ilary che però, intervistata dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo, ha prontamente smentito ogni legame: “Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicino a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco”.

Noemi Bocchi e Totti stanno insieme: le nuove foto

Mentre tutti attendono l’annuncio ufficiale di rottura tra Ilary Blasi e Totti, il gossip è esploso nuovamente sulla presunta amante Noemi Bocchi. La ragazza e l’ex capitano della Roma sono stati beccati nuovamente insieme dopo le smentite dei mesi passati. Ad annunciarlo è Chi che dedicherà la copertina a questa storia il prossimo mercoledì 16 luglio. Ecco cosa si legge sul magazine:

Mentre annunciano la separazione, il Capitano ha trascorso la notte a casa della sue Noemi. E intanto Ilary…

Ecco, invece, cosa riporta DAGOSPIA in merito:

Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda.