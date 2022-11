“I soldi o ti uccidiamo”. Malviventi in azione alle Poste di Bacoli, via con i soldi

Cresce l’emergenza criminalità a Bacoli. Stamattina alle 9 due malviventi, col volto travisato da mascherine e berretti, hanno rapinato l’ufficio Postale in zona Cappella. Armati di pistole, hanno minacciato i dipendenti ed il direttore. All’interno c’erano anche alcuni clienti, sotto choc per l’accaduto. Il raid è stato fulmineo. I dipendenti sono stati anche chiusi in una stanza sotto minaccia. Dopo aver preso i soldi, quasi 10mila euro, sono andati via. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere del sistema di videosorveglianza.

Purtroppo nelle ultime settimane la zona flegrea è teatro di diversi episodi di criminalità. Furti di auto, rapine in casa ed in esercizi commerciali e altri tipi di raid sono oramai all’ordine del giorno.