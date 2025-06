PUBBLICITÀ

Sono comparse sui social minacce di morte rivolte alla famiglia di Santo Romano, il giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio da un minorenne durante una lite scoppiata per un paio di scarpe sporcate.

Tra i messaggi più inquietanti, uno recita: “I vostri nomi sono sulle pallottole della mia pistola”. La famiglia della vittima, allarmata per la gravità della situazione, ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria.

“I vostri nomi sulle mie pallottole”, minacce choc alla famiglia di Santo Romano

L’avvocato Marco De Scisciolo, legale dei familiari della vittima, ha spiegato: “Su nostra denuncia, il minore condannato per l’omicidio è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari durante la detenzione in due diversi istituti penali per minorenni. In un’occasione, addirittura, è stato rinvenuto anche un coltello rudimentale”.

Pochi giorni dopo questi accertamenti, sono comparsi su TikTok — su profili riconducibili alle iniziali del ragazzo o a suoi sostenitori — messaggi minacciosi rivolti direttamente alla famiglia di Santo. “Post che sembrano collegati alle denunce da noi presentate, contenenti gravi minacce di morte,” ha spiegato De Scisciolo.

L’avvocato ha inoltre precisato che, in seguito a questi nuovi sviluppi, i familiari di Santo Romano sono stati costretti a presentare un’ulteriore denuncia. “Si tratta di fatti estremamente gravi che non possiamo ignorare,” ha concluso il legale.

