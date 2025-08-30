Il calendario del Napoli in Champions League: esordio a Manchester col City

Il calendario del Napoli in Champions League: tutte le date e gli orari delle partite degli azzurri nella massima competizione europea. Ecco quando la squadra partenopea scenderà in campo contro Manchester City, Chelsea, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, PSV, Copenaghen e Qarabag.
18 settembre 2025 21:00 Manchester City (Fuori casa)
1 ottobre 2025 21:00 Sporting Clube de Portugal (In casa)
21 ottobre 2025 21:00 PSV Eindhoven (Fuori casa)
4 novembre 2025 18:45 Eintracht Frankfurt (In casa)
25 novembre 2025 21:00 Qarabağ FK (In casa)
10 dicembre 2025 21:00 SL Benfica (Fuori carsa)
20 gennaio 2026 21:00 F.C. Copenhagen (Fuori casa)
28 gennaio 2026 21:00 Chelsea FC (In casa)