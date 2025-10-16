PUBBLICITÀ
Il Giugliano alza il tiro dopo l’esonero di Cudini, ad un passo l’arrivo di Eziolino Capuano

A poche ore dall’esonero di Mirko Cudini, ufficializzato tramite comunicato solo nella mattinata di oggi dopo le notizie trapelate già due giorni fa, il Giugliano si è messo subito al lavoro per ricoprire quanto prima il vuoto in panchina lasciato dal mister marchigiano.

E, stando alle ultime indiscrezioni, sembra sempre più vicino l’approdo sulla panchina gialloblù di Eziolino Capuano. Il mister, 60 anni nativo di Salerno, è il sogno dei tifosi che già da giorni, al netto dei risultati scadenti della gestione Cudini, ne invocano l’arrivo. Capuano, ad ogni modo, è ancora legato al Trapani, ultima squadra da lui allenata: in queste ore, infatti, il mister è in contatto con la società siciliana per risolvere il contenzioso, affinché possa liberarsi per dare inizio alla sua nuova avventura giuglianese.

Sarebbe anche già pronto il contratto per il tecnico, che andrebbe a firmare un biennale fino al 2027. Un segnale forte, quindi, lanciato dalla società, che dopo un inizio di campionato difficile e appena 6 punti raccolti in 9 partite, sta provando ad assicurarsi uno degli allenatori migliori tra quelli rimasti liberi nonché tra i più affermati per la categoria, per rialzare la china e tornare a macinare punti e successi importanti.

Intanto, in vista della trasferta di Latina in programma sabato alle 17:30, dovrebbe sedersi in panchina il preparatore atletico Luca Tulino, in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore.

