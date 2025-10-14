Il Giugliano esonera Cudini, comunicata la decisione della società al tecnico

PUBBLICITÀ

E’ finita tra il Giugliano e Mirko Cudini. La società gialloblù, al netto del pessimo ruolino di marcia condotto fin qui dal tecnico marchigiano (4 punti raccolti in 7 partite e terzultimo posto in classifica), ha deciso di effettuare l’ennesimo cambio di guida tecnica virando su un nuovo profilo.

Cudini avrebbe saputo della decisione della società in mattinata, ed ha già salutato il gruppo squadra verso ora di pranzo. La notizia, in attesa del comunicato ufficiale del Giugliano, è stata lanciata e confermata dal giornalista Nicolò Schira su X:

Il #Giugliano ha deciso di esonerare il tecnico Mirko #Cudini. Decisione già comunicata all’allenatore e casting in corso per scegliere il successore. #calciomercato https://t.co/VeaRb1O8E1 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 14, 2025

Ed è subito partita la caccia al sostituto da parte della società: nel consueto “Totonomi” spiccano quelli di Ezio Capuano, che sarebbe il profilo più appetibile nonché sogno dei tifosi ma che ha ancora un contenzioso da risolvere con il Trapani, sua ex società: e poi Lamberto Zauli, Paolo Cannavaro, Roberto Taurino e Franco Lerda. Ma non sono escluse sorprese.