Fuori Colavitto, dentro Cudini. A poche ore dal comunicato che, di fatto, ufficializzava la risoluzione consensuale tra il tecnico puteolano e la società gialloblù, la società ha trovato l’accordo con l’allenatore di Sant’Elpidio a Mare, rimasto svincolato dopo la fine della sua avventura all’Ascoli.

Starà a lui, ora, prendere in mano le redini di una squadra la cui stagione non è iniziata benissimo. A mister Cudini è già stato affidato l’allenamento odierno dei gialloblù.

Il Giugliano ha il suo nuovo allenatore, ufficiale l’accordo con Mirko Cudini

Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Mirko Cudini. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Luca Galuppi e dal Collaboratore Tecnico Mario Cordone”.

La nota continua: “Una carriera importante da calciatore, vestendo le maglie di: Salernitana, Torino, Cagliari, Genoa e Ascoli tra le altre. Inizia il suo percorso da allenatore con la Sambenedettese. Nella stagione 2017 vince il campionato di Eccellenza con la Sangiustese. Nel 2018 passa al Notaresco in Serie D, centrando il settimo posto. La stagione successiva vince il campionato, Serie D Girone F con il Campobasso, riportando i molisani in Serie C dopo 32 anni e centrando la salvezza in terza serie l’anno successivo. In seguito: Fidelis Andria, Foggia e Pineto. Ha guidato l’Ascoli nella stagione appena conclusa”.