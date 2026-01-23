PUBBLICITÀ
Il Giugliano ha scelto il post Capuano, ritorno al passato per i gialloblù

Il Giugliano ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Ezio Capuano, e si tratta di un ritorno.

Secondo quanto anticipato da Tuttoc.com, il nuovo tecnico dei campani sarà Raffaele Di Napoli. Sei mesi di contratto per l’allenatore che nella prima parte di stagione ha guidato la Nissa in Serie D.

Si tratta di un ritorno alle origini, quindi, per la società gialloblù: Di Napoli aveva infatti guidato la squadra nel corso della stagione 2022/2023, quella dello storico ritorno in C  al termine della quale i “Tigrotti” si piazzarono al 12esimo posto in classifica.

Nel corso della stagione successiva, Di Napoli verrà esonerato ad inizio stagione, con la squadra arenata all’ultimo posto in classifica e al suo posto verrà chiamato Valerio Bertotto.

