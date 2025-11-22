Il Giugliano perde ancora in casa, al “De Cristofaro” finisce 1-3 per il Casarano

Al “De Cristofaro” è di scena Giugliano-Casarano. I padroni di casa, reduci dal precedente ko pure casalingo contro il Cerignola per 0-1, ospitano l’altra compagine pugliese del girone C nel match valido per la 15^ giornata di campionato. Giugliano a caccia del riscatto immediato.
L’analisi del primo tempo
Match che parte subito ad alti ritmi, con due gol nei primi 10 minuti di gioco. Al minuto numero 5, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dopo un avvio piuttosto arrembante del Giugliano, è il Casarano ad aprire le marcature, grazie a Gega che di testa insacca alle spalle di Bolletta. Appena cinque minuti e il Giugliano la riprende: cross di Improta, La Vardera che, allo stesso modo del difensore del Casarano, mette alle spalle di Bacchin, è 1-1 subito.
Il match prosegue in maniera piuttosto fisica, con diversi scontri di gioco ma allo stesso tempo squadre molto alte alla ricerca di spazi, ma nessuna delle due formazioni riuscirà seriamente ad impensierire i portieri. La partita si accende ulteriormente al minuto 35: al termine di uno scontro di gioco tra Forciniti e Maiello, quest’ultimo tira una gomitata al centrocampista giuglianese e ne conseguirà una rissa, al termine della quale verrà ammonito il centrocampista del Casarano, originario di Napoli ed ex prodotto del vivaio partenopeo.
Questo fino al minuto 46: sugli sviluppi di un nuovo corner, è il Casarano a passare di nuovo in vantaggio grazie ad un colpo di tacco incredibile che non lascia scampo alla retroguardia gialloblù. Si va a riposo sul punteggio di 1-2.
L’analisi del secondo tempo
Secondo tempo che si apre subito ad alti ritmi, con un presunto fallo di mano in area pugliese che spinge mister Capuano a servirsi del “cartellino viola” mandando, quindi, l’arbitro al var: il rigore non verrà concesso al Giugliano, punteggio che rimane quindi sull’1-2.
1-2 che perdurerà ancora per poco: minuto 59, ancora sugli sviluppi di un corner, stavolta è Guastamacchia a muovere il punteggio a favore degli ospiti, Casarano che sale dunque sull’1-3 e di due lunghezze sui gialloblù. Partita che prosegue senza troppi acuti, con il Giugliano che tenterà qualche timido affondo sbattendo, puntualmente, contro la retroguardia rossoblù.