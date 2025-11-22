PUBBLICITÀ
HomeSportIl Giugliano perde ancora in casa, al "De Cristofaro" finisce 1-3 per...
Sport

Il Giugliano perde ancora in casa, al “De Cristofaro” finisce 1-3 per il Casarano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Il Giugliano perde ancora in casa, al
Il Giugliano perde ancora in casa, al "De Cristofaro" finisce 1-3 per il Casarano
PUBBLICITÀ

Al “De Cristofaro” è di scena Giugliano-Casarano. I padroni di casa, reduci dal precedente ko pure casalingo contro il Cerignola per 0-1, ospitano l’altra compagine pugliese del girone C nel match valido per la 15^ giornata di campionato. Giugliano a caccia del riscatto immediato.

L’analisi del primo tempo

Match che parte subito ad alti ritmi, con due gol nei primi 10 minuti di gioco. Al minuto numero 5, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dopo un avvio piuttosto arrembante del Giugliano, è il Casarano ad aprire le marcature, grazie a Gega che di testa insacca alle spalle di Bolletta. Appena cinque minuti e il Giugliano la riprende: cross di Improta, La Vardera che, allo stesso modo del difensore del Casarano, mette alle spalle di Bacchin, è 1-1 subito.

PUBBLICITÀ

Il match prosegue in maniera piuttosto fisica, con diversi scontri di gioco ma allo stesso tempo squadre molto alte alla ricerca di spazi, ma nessuna delle due formazioni riuscirà seriamente ad impensierire i portieri. La partita si accende ulteriormente al minuto 35: al termine di uno scontro di gioco tra Forciniti e Maiello, quest’ultimo tira una gomitata al centrocampista giuglianese e ne conseguirà una rissa, al termine della quale verrà ammonito il centrocampista del Casarano, originario di Napoli ed ex prodotto del vivaio partenopeo.

Questo fino al minuto 46: sugli sviluppi di un nuovo corner, è il Casarano a passare di nuovo in vantaggio grazie ad un colpo di tacco incredibile che non lascia scampo alla retroguardia gialloblù. Si va a riposo sul punteggio di 1-2.

L’analisi del secondo tempo

Secondo tempo che si apre subito ad alti ritmi, con un presunto fallo di mano in area pugliese che spinge mister Capuano a servirsi del “cartellino viola” mandando, quindi, l’arbitro al var: il rigore non verrà concesso al Giugliano, punteggio che rimane quindi sull’1-2.

1-2 che perdurerà ancora per poco: minuto 59, ancora sugli sviluppi di un corner, stavolta è Guastamacchia a muovere il punteggio a favore degli ospiti, Casarano che sale dunque sull’1-3 e di due lunghezze sui gialloblù. Partita che prosegue senza troppi acuti, con il Giugliano che tenterà qualche timido affondo sbattendo, puntualmente, contro la retroguardia rossoblù.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati