Ci è andato vicinissimo questa volta il Giugliano, ma un gol di Energe al 79esimo toglie le speranze di mettere in saccoccia quelli che sarebbero stati i primi 3 punti della stagione.

Al “Donato Curcio” di Picerno terminerà 2-2 la sfida tra i lucani e i gialloblù di mister Colavitto, chiamati al riscatto dopo la sconfitta interna per 2-3 contro il Potenza, in occasione della prima giornata di campionato.

Il Giugliano sfiora il colpaccio in trasferta, tigrotti raggiunti nel finale dal Picerno

Un Giugliano arrembante che, pur presentando ancora qualche lacuna difensiva (5 le reti subite in appena due giornate di campionato), ha fatto vedere belle cose, con trame offensive avvolgenti e diverse occasioni da gol create, con bomber Nepi particolarmente coinvolto (e fin qui autore di 3 reti in quest’inizio di stagione).

Bene i lucani nelle primissime fasi di gioco. Al 1′ padroni di casa già in vantaggio con un colpo di testa di Pugliese su bel cross dalla destra. Il Giugliano reagisce bene e con Nepi, tra i migliori nelle fila dei tigrotti, prima pareggia e poi ribalta il risultato. L’attaccante, nell’occasione, servito dalle retrovie inganna il proprio marcatore e di sinistro fulmina l’estremo difensore del Picerno.

Si va al riposo con il vantaggio dei gialloblu di Colavitto. Preme il Picerno nella ripresa, ma il Giugliano in contropiede ha un paio di opportunità per chiudere i conti. Alla fine, a undici dal termine, è Energe a fissare il risultato sul 2-2.

Tigrotti chiamati ora all’appuntamento casalingo contro il Foggia, sabato 6 settembre alle 17:30. Un’occasione ghiotta per conquistare il primo successo casalingo, per di più davanti ai propri tifosi.