Il Giugliano torna a vincere sotto gli occhi di Capuano, per la firma di Eziolino è questione di dettagli

PUBBLICITÀ

Torna alla vittoria il Giugliano, sotto gli occhi di Eziolino Capuano presente in tribuna al “Francioni” di Latina e lo fa in pieno stile.. Capuano.

I gialloblù escono vincitori dalla delicata trasferta contro il Latina, imponendosi con uno 0-1 di misura grazie ad un episodio che ha deciso il match già nei primissimi minuti. La squadra, dopo il gol, non è stata bellissima da vedere in senso estetico, ma si è dimostrata compatta, ben solida in difesa e agguerrita su ogni pallone: qualità indispensabili che servono ad una squadra per risalire la china dopo un avvio difficile di stagione, e proprio come piace all’ormai prossimo allenatore del Giugliano.

PUBBLICITÀ

Il Giugliano torna alla vittoria, battuto 0-1 il Latina: l’analisi del match

La partita si è messa subito sui binari giusti per i tigrotti, che al 6’ del primo tempo hanno trovato il gol che sarebbe poi risultato decisivo: un pallone messo in area, un errore clamoroso nel tentativo di rinvio e la zampata di Balde, rapidissimo a calciare di prima intenzione un rasoterra preciso che si è infilato all’angolino.

Giugliano che ha avuto quindi il merito di saper sfruttare l’occasione e, soprattutto, di gestire il match con maturità e organizzazione.

A fare la differenza è stata anche la solidità mostrata dal Giugliano. In panchina, in attesa dell’ormai prossimo arrivo di Eziolino Capuano, sedeva mister Tulino, che ha guidato la squadra con lucidità e carattere. Un atteggiamento che ha permesso di contenere il Latina, di limitare le occasioni avversarie e di proteggere fino alla fine un risultato prezioso.

Il successo arriva in un momento delicato della stagione, dopo settimane difficili e due cambi in panchina — gli esoneri di Colavitto e Cudini avevano lasciato il Giugliano in cerca di identità e continuità. Eppure, questa vittoria sembra segnare un punto di svolta: tre punti fondamentali che interrompono la serie negativa e rilanciano i tigrotti in classifica, ridando entusiasmo all’ambiente e fiducia a una squadra che, pur tra alti e bassi, ha dimostrato di avere valori importanti.

Nel finale, la pressione del Latina non è bastata a cambiare la storia del match: il Giugliano ha difeso con ordine e compattezza, confermando una tenuta mentale che negli ultimi tempi sembrava smarrita. Un segnale importante, che anticipa idealmente l’arrivo di Capuano, tecnico che fa della solidità e della grinta i suoi tratti distintivi.

Il Giugliano, dunque, esce dal “Francioni” con tre punti d’oro, una ritrovata fiducia e la sensazione di aver imboccato finalmente la strada giusta. Un successo firmato Balde, ma costruito da tutta la squadra, che ha saputo soffrire, lottare e portare a casa una vittoria dal sapore di rinascita.