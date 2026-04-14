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“Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa l’ennesima volta”.

È l’ennesimo sfogo affidato ai social di Chiara Balistreri, la 23enne bolognese che nel novembre del 2024 denunciò su TikTok le violenze subite dall’ex fidanzato, il 24enne romeno Gabriel Costantin.

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“Il mio ex andrà ai domiciliari”, lo sfogo in lacrime di Chiara Balistreri

Il mese scorso la ragazza, che partecipò all’‘Isola dei Famosi‘, pubblicò un post sui social lamentandosi dello sconto di pena di 4 mesi (rispetto alla condanna in primo grado a 6 anni e 3 mesi) ottenuto dall’ex al termine del processo d’appello per maltrattamenti e lesioni.

Balistreri, in lacrime, dal suo profilo Instagram, oggi è tornata nuovamente sulla vicenda, dopo la decisione della Corte d’Appello di mandare l’ex ai domiciliari col braccialetto elettronico. Lo scorso gennaio, invece, nel corso di un altro procedimento, l’uomo è stato condannato in abbreviato in primo grado alla pena di un anno per stalking.

“Questo è uno Stato che non ci tutela – ha detto Balistreri – vi ho portato con me in tutta la mia battaglia, ma è giusto anche farvi vedere che sconfitta ho preso oggi e quanto noi donne non valiamo niente per questo Stato”. E ancora: “Allo Stato non basta che lui sia scappato già una volta dalle restrizioni domiciliari, non basta che abbia fatto parte di una rissa in carcere enorme, che si sia rivelato più volte violento con gli altri detenuti, che abbia picchiato il suo compagno di cella pochi mesi fa e gli abbia rotto la mascella. A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità sono state tre donne e questa cosa mi fa ancora più schifo. Però se io sbaglio, la mia pena me la fanno scontare tutta, sono sicura”.

La ragazza conclude dicendo: “La verità è che io stessa non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato”.