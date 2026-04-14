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Omicidio di Enzo Ambrosino, il giallo del debito da 250 euro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Omicidio di Enzo Ambrosino, il giallo del debito da 250 euro
Omicidio di Enzo Ambrosino, il giallo del debito da 250 euro
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Era un appuntamento tra due papà e i rispettivi figli per cercare di chiarire la storia di un debito di 250 euro quello che ha avuto un tragico epilogo nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Induno Olona. Tutto è poi degenerato in una rissa terminata con una coltellata che ha ucciso Enzo Ambrosino. A sferrarla, secondo gli investigatori, è stato Gesuino Corona, 50 anni, fermato il giorno stesso dai carabinieri. Lunedì sera, dopo altre indagini, sono scattati gli arresti del figlio di Corona, il 27enne Dimitri, e di Gennaro Ambrosino, il padre 65enne della vittima.

Entrambi prima del delitto sarebbero passati dalle parole ai fatti anche a colpi di mazza e ora devono rispondere di rissa aggravata: era Dimitri ad avere il debito con la vittima. I due avevano già avuto un lite violenta alcuni giorni prima. Per la rissa sono indagate anche altre due persone, presenti al momento dei fatti, la cui posizione è da chiarire. Martedì intanto Gesuino Corona ha risposto alle domande del gip durante l’interrogatorio di convalida ribadendo di essere intervenuto solo per difendere il figlio e senza la volontà di uccidere.

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