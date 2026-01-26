Il Napoli continua a cedere: oggi 2 addii, ma non finisce qui

PUBBLICITÀ

Parallelamente al mercato in entrata, il Napoli lavora anche sulle uscite. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, non c’è ancora un’intesa con il Nottingham Forest per Mathías Olivera: il club inglese non accetta la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli è disposto a trattare solo per una cessione a titolo definitivo.

Più definite, invece, altre operazioni in uscita. Giuseppe Ambrosino è ormai destinato al Venezia, dove proseguirà il suo percorso di crescita. Marianucci, invece, sarà il nuovo difensore centrale della Cremonese, operazione ormai indirizzata verso la chiusura.

PUBBLICITÀ

Il quadro è chiaro: il Napoli prova a sistemare la rosa su entrambi i fronti, con Conte che aspetta rinforzi immediati e una serie di cessioni utili a liberare spazio e risorse in vista del rush finale della stagione.