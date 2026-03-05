Il Napoli non molla mai: gli azzurri sono la squadra con più punti guadagnati nei minuti finali

PUBBLICITÀ

Il Napoli non muore mai. La squadra di mister Conte in quest’annata seppur particolare e contraddistinta da numerosi infortuni sta dimostrando di non voler mollare sino all’ultimo secondo di gioco.

Gli azzurri sono la formazione di Serie A con più punti conquistati nei minuti di recupero

Con 51 punti conquistati sin qui il Napoli è attualmente saldo al terzo posto in classifica. La compagine partenopea nell’annata in corso ha spesso dimostrato di non voler arrendersi alle difficoltà e il più delle volte con la convinzione giusta ha acciuffato vittorie e conquistato punti pesanti nel finale di gara. Attualmente è la formazione italiana con più punti conquistati nel recupero.

La prima rete stagionale oltre il 90esimo quest’anno è arrivata alla prima in casa al Maradona. Gli azzurri nella sfida in questione, contro il Cagliari fecero impazzire un intero popolo al 95esimo grazie alla rete di Zambo Anguissa. Era appena la seconda giornata di campionato per l’esattezza il 30 agosto 2025 e valse i primi due punti conquistati nel recupero.

A Genova qualche settimana fa, precisamente lo scorso 7 febbraio un rigore conquistato da Vergara e trasformato da Hojlund valse il 2 a 3 finale al 95esimo. Anche in quell’occasione furono 3 punti pesantissimi, per un Napoli che si ritrovò sotto dopo appena 3 minuti di gioco e che al 57esimo a seguito di un grave errore di Buongiorno subì il gol del momentaneo 2 a 2 siglato da Colombo.

Verona-Napoli non è stata quindi una casualità. La rete di Lukaku in pieno recupero è valsa una vittoria pesantissima soprattutto grazie al pareggio tra Roma e Juventus e la sconfitta inattesa dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Il Napoli è specialista dei finali

Più in generale il Napoli nell’ultimo quarto d’ora di gioco ha siglato quest’anno molti gol a dimostrazione del fatto che contro la squadra partenopea le partite non finiscono mai.

Lorenzo Lucca in un Napoli-Pisa dello scorso 22 settembre siglò il suo primo gol azzurro all’82esimo minuto di gioco. Non di meno Hojlund in occasione di Napoli-Genoa dello scorso 5 ottobre siglò la rete del definitivo 2 a 1 per gli azzurri al 75esimo minuto. Lo stesso attaccante danese si confermò in occasione di Napoli-Juventus del 7 dicembre scorso quando al 78esimo minuto segnò il gol vittoria dei partenopei.

Anche Capitan Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di un gol pesantissimo nell’ultimo quarto di gara. In un Napoli-Verona del 7 gennaio 2026 con gli azzurri che passarono sotto di due reti, l’ex difensore dell’Empoli siglò il pareggio all’83esimo minuto. Come non dimenticare Scott McTominay in Inter-Napoli dell’11 gennaio 2026. Lo scozzese all’81esimo realizzò il gol che gli valse la doppietta personale e che sancì il definitivo 2 a 2.

In ultimo Allison Santos. Il brasiliano arrivato nella finestra di mercato di gennaio per rafforzare il reparto offensivo azzurro, nel match tra Napoli e Roma dello scorso 13 febbraio pareggiò la sfida grazie ad una sua rete all’83esimo minuto.