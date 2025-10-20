Il Napoli sorride a meà: contro il PSV recuperato solo un titolare

PUBBLICITÀ

Finalmente qualche buona notizia in casa Napoli, tornano due pilastri per Antonio Conte per le due prossime uscite.

I rientri fondamentali

Per la trasferta di Eindhoven il Napoli si troverà ad affrontare una squadra che sa attaccare e sa fare gol. Al netto di questo, servirà una maggiore solidità difensiva per contrastare gli olandesi del PSV.

A migliorare le prestazioni difensive napoletane, ci sarà il ritorno da titolare di Alessandro Buongiorno. L’ex toro ha saltato già svariate partite con il Napoli per infortuni e acciacchi. L’integrità fisica di Buongiorno è costantemente in dubbio. Questo lascia sempre dei “buchi” alla retroguardia partenopea.

Per la fase difensiva, si trova più stabilità anche grazie al ritorno con una maglia da titolare di Matteo Politano. L’ex Roma e Inter ha provato a dare il suo contributo già nei minuti finali contro il Torino, partita poi persa nonostante gli sforzi di Politano.

Con lui in campo, Antonio Conte può contare su tanti ripieghi difensivi, più solidità in fase di non possesso e più qualità in fase di possesso. Ci sarà invece McTominay

La situazione in attacco

Dopo la negativa prestazione di Lorenzo Lucca in trasferta con il Torino, la punta centrale che affronterà il PSV sarà ancora l’attaccante italiano.

Lucca dovrà sicuramente invertire la rotta, cercando di rendersi più utile alla squadra. Un investimento sicuramente importante da parte della società napoletana che strappa Lucca dall’Udinese per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

Al momento Lucca non ha convinto per niente società e tifosi, sembrando un attaccante lento ed impacciato nei movimenti. Solamente una rete in Serie A per lui.

Al contrario, Rasmus Hojlund, sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Purtroppo però è rimasto ai box per un fastidio muscolare. L’attaccante danese ha saltato la gara contro il Torino e non partirà titolare per la trasferta di Champions League in olanda.