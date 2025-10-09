In anteprima a Napoli il film ‘Io sono Rosa Ricci’, ci sarà anche Maria Esposito

PUBBLICITÀ

Martedì 28 ottobre, presso il The Space Cinema Napoli, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo film di Lydia Patitucci, “Io Sono Rosa Ricci”, prequel della serie TV di grande successo “Mare Fuori”. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30. Prima dello spettacolo, l’attrice protagonista Maria Esposito saluterà il pubblico presente in sala.

La trama di Io sono Rosa Ricci

Io sono Rosa Ricci, film diretto da Lyda Patitucci, è il prequel della serie di successo Mare Fuori, incentrato in particolare su Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito.

Il film racconterà la storia di Rosa prima del suo arrivo in carcere, l’IPM di Napoli, approfondendo il suo legame con il clan criminale dei Ricci fino ad arrivare alla causa del suo arresto.

Le prevendite sono già aperte ed è possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema li seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/ Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.