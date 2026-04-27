“In Inter-Roma fu favorito il Napoli”, spunta la lettera dell’ex guardalinee

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E’ destinato ad allargarsi il quadro dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che ha scatenato l’ennesima bufera sul calcio italiano. Con un esposto e una testimonianza lo scorso luglio, infatti, l’ex guardalinee di serie A Domenico Rocca, che ha fatto venire a galla tutti i veleni nel mondo dei fischietti, ha descritto un meccanismo che “altera i regolamenti” per “ottenere i propri obiettivi”, con tanto di favoritismi alle squadre, e “preservare” i propri “uomini”. Inoltre ha messo in fila una serie di partite in cui sarebbero stati violati i “principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle designazioni e nelle valutazioni”.

Nelle scorse ore sono arrivati due inviti a comparire per gli interrogatori del 30 aprile al designatore arbitrale Gianluca Rocchi e al supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi ora autosospesi e accusati dal pm Maurizio Ascione di concorso in frode sportiva. Dunque il focus si concentra pure su quelle “altre persone” non esplicitate nelle imputazioni e da cui si presume un ampio numero di indagati e un’attenzione sui club, oltre anche a Daniele Paterna, addetto alla Var, convocato come teste e poi iscritto per falsa testimonianza.

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“Fu favorito il Napoli”

Intanto riemergono le parole di una lettera di Rocca alla Commissione arbitri, alla base del primo esposto che la giustizia sportiva archiviò. Un’archiviazione arrivata perché, come precisato dal procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè, “sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi” durante Udinese-Parma, unico episodio che veniva contestato, dopo le testimonianze dei “varisti” e le analisi non emersero “condotte di rilievo disciplinare sportivo”.

Rocca nella missiva e nell’audizione a Milano avrebbe fatto riferimento a più episodi. Alcuni sono citati nella lettera, come quell’Inter-Roma del 27 aprile 2025 con trattenuta su Bisseck in area, ma rigore non dato ai nerazzurri. “Errore grave – scriveva l’ex guardalinee nel maggio 2025 – che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli”.

“Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma questi altri non vengono indicati. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato“, spiega l’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Rocchi, il quale dovrà essere sostituito dall’Associazione italiana arbitri.