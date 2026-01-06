Incendio al Policlinico Federico II di Napoli: fiamme nei cunicoli e tanta paura

PUBBLICITÀ

Incendio al Policlinico Federico II di Napoli: fiamme nei cunicoli, nessuna evacuazione

Momenti di apprensione al Policlinico della Federico II di Napoli, dove si è sviluppato un incendio all’interno della struttura universitaria. Le fiamme, partite da due carrelli per i rifiuti, si sono propagate nei cunicoli degli edifici del presidio, in particolare tra i padiglioni numerati dal 9 al 20. Secondo quanto si apprende, il rogo avrebbe avuto origine da un cestello contenente rifiuti.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state inizialmente domate dal sistema antincendio interno, mentre i pompieri hanno successivamente avviato verifiche di sicurezza all’interno dei vari reparti per escludere ulteriori criticità.

Dalle prime informazioni, non si è reso necessario lo sgombero dei pazienti ricoverati. Tuttavia, il fumo è stato avvertito in diversi settori della struttura, raggiungendo in particolare gli edifici 5 e 9, dove hanno sede i reparti di chirurgia, nefrologia e ginecologia. Le fiamme, come riportato da Il Mattino, sarebbero state visibili in alcune aree.

Le esalazioni successive all’incendio sono state percepite anche nel reparto di sub-intensiva: in alcuni ambienti persiste ancora un forte odore di bruciato. Al momento, comunque, la direzione ha escluso l’ipotesi di evacuazioni, mentre proseguono i controlli per garantire la piena sicurezza di pazienti e personale.