Ieri mattina molti cittadini di Frattaminore hanno udito dei forti scoppi e hanno visto la nuvola nera causata dall’incendio. L’episodio pauroso è avvenuto nella zona di via Sacco e Vanzetti. Il sindaco Giuseppe Bencivenga è stato subito avvisato ed ha allertato i vigili del fuoco per comprendere cosa stesse accadendo. “Si è trattato di un problema causato dai cavi di Terna, operatore dell’elettricità, che hanno avuto un problema tecnico e poiché erano in prossimità di sterpaglie e alberi hanno anche dato vita ad un piccolo incendio prontamente spento”, ricostruisce il sindaco.

Alcuni cittadini delle abitazioni intorno allo scoppio hanno subito gravi danni ai contatori di energia e non solo. “Ovviamente è stato uno spavento per tanti. Attendo di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche per capire come sia potuto accadere una cosa del genere. Nel frattempo volevo rassicurare i cittadini, anche perché tante voci circolavano al riguardo, tra cui: esplosioni di bombole di gas, roghi tossici, e tante altre fantasiose ricostruzioni. Nulla di tutto ciò. Non appena avrò dettagli tecnici su cosa abbia potuto generare questi scoppi vi aggiornerò. Al momento è tutto sotto controllo”, conclude Bencivenga in merito all’incendio.

FOTO E VIDEO DEL FUMO CAUSATO DALL’INCENDIO