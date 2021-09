I carabinieri della tenenza di Quarto hanno denunciato a piede libero per inquinamento ambientale e smaltimento illecito di rifiuti un 47enne, un 27enne e un 19enne. Sono tutti del posto, il più grande è già noto alle forze dell’ordine mentre gli altri 2 sono incensurati.

I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Pozzillo perché era stato segnalato un incendio. I miliatari hanno accertato che i tre avevano dato alle fiamme dei mobili vecchi. L’incendio – che si stava propagando verso le abitazioni vicine – è stato domato dai vigili del fuoco.

Ladro di marmitte arrestato nel parcheggio del centro commerciale Quarto Nuovo [ARTICOLO 27 SETTEMBRE 2021]

Ladro di marmitte arrestato nel parcheggio del centro commerciale Quarto Nuovo. Continuano i furti del prezioso catalizzatore che si trova all’interno delle marmitte e continuano incessanti i servizi di prevenzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Questa volta la ricerca del palladio avveniva nel parcheggio del centro Commerciale di via Masullo alle ore 19:00.

A finire in manette per furto un 45enne di Pozzuoli. I Carabinieri della tenenza di Quarto lo bloccavano mentre stava smontato la marmitta da un’auto di proprietà di una cliente del centro commerciale Quarto Nuovo. Inoltre i militari sequestravano non solo gli arnesi atti allo scasso che l’uomo possedeva ma anche l’auto con la quale il 45enne arrivava al centro commerciale per compiere il reato. Quarantacinquenne sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.