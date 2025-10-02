Inchiesta sulle liste elettorali a Giugliano, la Procura di Napoli Nord vuole vederci chiaro

Prosegue senza sosta l’indagine sulle presunte anomalie circa la sottoscrizione delle liste elettorali alle recenti Amministrative di Giugliano. Il fascicolo dell’inchiesta, in mano ai Pm della Procura di Napoli Nord, diventa giorno dopo giorno sempre più corposo. Negli ultimi giorni diversi sottoscrittori sono stati convocati dagli investigatori per essere ascoltati circa la veridicità delle fime apposte per la preentazione delle liste elettorali.
Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale di Giugliano sarebbero emerse, infatti, irregolarità nelle sottoscrizioni, con firme di persone decedute o avvenute senza la necessaria presenza del pubblico ufficiale. Gli inquirenti stanno passando al setaccio tutti i nominativi. E’ probabile che lo stesso Pm titolare dell’inchiesta abbia acquisito anche la denuncia presentata dall’ex consigliere e assessore Cristofaro Tartarone (Leggi qui l’articolo) riguardo la certificazione della lista di Azione.
E’ da precisare che, in nessun modo, è in discussione il risultato elettorale delle ultime elezioni. Se in seguito all’inchiesta dovessero emergere eventuali responsabilità penali e amministrative, riguardarebbero solo i singoli soggetti, senza ripercussioni sulla validità della tornata elettorale.