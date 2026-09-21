Incidente a Barra, auto taglia la strada alla moto infermieristica: ferito l’autista soccorritore

Grave incidente stradale a via Ferrante Imparato, a Barra, dove nella giornata di sabato è rimasta coinvolta una moto infermieristica della Asl Napoli 1 Centro. Secondo quanto riferito dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, un’autovettura avrebbe improvvisamente tagliato la strada al mezzo di soccorso sanitario, provocando un successivo impatto con un’altra vettura.
Ad avere la peggio il personale a bordo. In particolare, l’autista soccorritore G.A. è attualmente ricoverato, sotto osservazione in rianimazione all’Ospedale del Mare di Ponticelli, a causa di gravi lesioni toraciche. Tra i traumi riportati, una lesione alla milza e diverse fratture costali.
L’incidente riaccende anche il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari che prestano servizio su due ruote. L’associazione sottolinea infatti come da anni il personale segnali la mancata fornitura dei corpetti protettivi, dispositivi di sicurezza che, secondo quanto sostenuto da Nessuno Tocchi Ippocrate, avrebbero potuto contribuire a limitare la gravità delle lesioni. I lavoratori richiamano inoltre gli obblighi di tutela previsti dal Decreto Legislativo 81/08, sostenendo che tali dispositivi dovrebbero essere garantiti dall’azienda nell’ambito delle misure di sicurezza per il personale.