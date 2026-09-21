Spara dal balcone e uccide un ladro: “Ho sbagliato, farò la fine di Roggero”

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“Ho sbagliato, non dovevo sparare. Ma ero nel panico. E ora la mia vita è distrutta, ho paura di finire in carcere”. Lo ha detto – riporta il Corriere della Sera – Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero D’Alba (Cuneo) indagato per omicidio dopo per aver sparato e ucciso un ladro, nella notte tra sabato e domenica, scorsi nella sua cascina in ristrutturazione. Il trentacinquenne “è giù. Molto giù. Piange. Non fa altro che tormentarsi. ‘Ho sbagliato’, ripete. ‘Ho sbagliato’. Era molto spaventato quando ha sentito che stavano forzando la porta. Ha reagito in preda al panico.

Ha sparato nel buio, non si vedeva niente. Ma non doveva andare così”, conferma a La Stampa il fratello, Giuseppe Mollo. Un vicino di casa, Sergio Barbotto, ha sentito gli spari. Roberto Mollo lo ha incontrato mentre i carabinieri facevano i primi rilievi. “Mi ha chiesto: ‘Adesso cosa mi succederà? Farò la fine del gioielliere Mario Roggero”, racconta al quotidiano di Torino.

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