Incidente a Caivano, militare perde il controllo dell’auto e si ribalta

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Incidente all’alba lungo corso Umberto I a Caivano, dove intorno alle 6.40 un’auto condotta da un giovane militare, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro una Fiat 500 parcheggiata. L’urto è stato molto violento e ha provocato il ribaltamento della vettura. Nonostante la dinamica, il conducente è rimasto illeso ed è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, chiedendo poi l’intervento dei soccorsi.

La Fiat 500 si trovava regolarmente in sosta e, al momento dell’impatto, non c’erano persone a bordo. Per fortuna, dunque, nessuno è rimasto ferito e l’incidente ha provocato soltanto ingenti danni ai veicoli coinvolti. Restano da ricostruire con precisione le cause dell’accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato la perdita di controllo dell’auto: tra le ipotesi potranno essere valutati una distrazione, un colpo di sonno o altre circostanze. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.

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Foto: Il Mattino