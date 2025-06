Incidente a Fuorigrotta, scooter sbalzato via da un’auto: giovane in ospedale

PUBBLICITÀ

Un nuovo incidente si è verificato nel quartiere di Fuorigrotta, all’incrocio tra via Lepanto e via Benedetto Cariteo, dove un’auto ha impattato con uno scooter, facendo rovinare al suolo il conducente. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza.

A segnalazione l’accaduto è stato un testimone, che si è rivolto al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza stradale. Secondo i residenti, l’incrocio in questione è da anni teatro di incidenti a causa della sosta selvaggia che ostruisce la visuale e rende pericoloso l’attraversamento, sia per i veicoli che per i pedoni.

“Più passa il tempo, più le nostre strade diventano trappole mortali- commenta Borrelli- Serve una presenza costante della Polizia Municipale in punti critici come questo, per prevenire il caos e gli incidenti. Chiediamo anche l’installazione di dossi per rallentare la velocità e misure di regolamentazione più rigide, che il nuovo codice della strada non ha previsto. Paradossalmente il nuovo codice ha peggiorato la situazione nei centri urbani”.

“A Bologna hanno scelto la strada della sicurezza, abbassando il limite a 30 km/h in città- prosegue il parlamentare- Perché non prendere esempio da chi ha dimostrato che prevenire si può? Napoli non può più aspettare. Questo è l’ennesimo incidente che sottolinea la necessità di un piano urbano per la sicurezza stradale, che tenga conto delle specificità dei quartieri e della pericolosità di alcune aree oggi totalmente prive di controlli”.

