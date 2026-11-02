Incidente a Massa di Somma, Gennaro muore nello schianto tra auto: coinvolto bimbo di 3 anni

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I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del greco sono intervenuti in via Veseri a Massa di Somma per un incidente stradale.

Una Range Rover e una Forda Ka si sarebbero scontrate. Morto sul colpo il conducente della Ka, un uomo, Gennaro Costanzo, classe ’71 e nativo di Cercola. Con lui la convivente, classe ’73 e un bimbo di 3 anni. Il bambino è stato ricoverato al Santobono e poi dimesso, con una prognosi di sei giorni. La donna è stata trasportata all’Ospedale del Mare, anche lei lievemente ferita.

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Le persone a bordo della Range Rover sarebbero fuggite. Sono in corso indagini per rintracciare i fuggitivi. Uno dei tre giovani sarebbe già stato rintracciato. Intanto, il figlio della vittima lancia un appello agli altri due: «Costituitevi, sappiamo chi siete. Avete le ore contate».