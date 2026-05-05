Incidente a Pozzuoli, camion si ribalta e distrugge una palestra

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Momenti di tensione questa mattina a Pozzuoli, dove un camion impegnato nei lavori sull’ex tracciato della Cumana si è ribaltato nei pressi della stazione Cappuccini.

L’incidente, si legge su Cronaca Flegrea, è avvenuto nell’area interessata dagli interventi per la realizzazione di nuove vie di fuga. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie: le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione.

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Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stando alle prime informazioni, il camion avrebbe perso stabilità finendo in uno spazio tra la carreggiata e un edificio adiacente. Nell’impatto, il carico di terra trasportato dal mezzo si è riversato all’interno di un locale seminterrato, dove si trova una palestra, provocando danni alla struttura.

FOTO: Cronaca Flegrea