Infermiere accoltellato al Cardarelli, l’aggiornamento dell’ospedale sulle condizioni

Aggressione questa mattina all’interno dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove un infermiere è stato ferito mentre si trovava in una delle aree parcheggio della struttura.

Secondo quanto riferito dallo stesso sanitario, l’uomo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che lo avrebbe minacciato a scopo di rapina, colpendolo con un oggetto contundente. L’aggressione si è consumata in pochi istanti all’interno del nosocomio, in una zona destinata alla sosta dei veicoli.

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Il ferito è stato subito soccorso dai colleghi e le sue condizioni, fortunatamente, non sono ritenute gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Arenella, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e risalire all’autore dell’aggressione.

Intanto, l’azienda ospedaliera è intervenuta con una nota ufficiale chiarendo di essere in costante contatto con le forze dell’ordine e di aver già messo a disposizione gli elementi utili alle verifiche. In particolare, sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza interna, che verranno analizzate per fare piena luce sull’accaduto.

Il Cardarelli ha inoltre ricordato di essersi dotato, nell’ultimo anno, di un sistema di sicurezza avanzato composto da circa 300 telecamere e da una centrale operativa attiva h24, pensato per garantire il controllo degli accessi e la tutela di pazienti e personale.

Le condizioni dell’infermiere restano sotto osservazione, ma non destano preoccupazione: i medici stanno valutando anche una possibile dimissione nelle prossime ore.