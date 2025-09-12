Ucciso in strada a Napoli, il padre di Francesco protesta per il patteggiamento

PUBBLICITÀ

Stamattina c’è stata tensione nell’aula 312 del tribunale di Napoli, dove il padre di Francesco Altamura è stato allontanato su richiesta dei giudici della seconda sezione della Corte di Appello dopo avere protestato in maniera particolarmente energica contro l’eventualità che la pena per imputato venisse ridotta attraverso il cosiddetto concordato.

Francesco Altamura era insieme Lucia Morra

Il 23enne era insieme alla ventenne Lucia Morra in sella a uno scooter quando è stato travolto la notte tra il 29 e il 30 settembre 2023 in via Terracina dall’Audi guidata da un uomo risultato positivo all’alcol e alla droga che procedeva ad alta velocità e contromano su via Terracina.

“Comprendo anche se non giustifico la reazione del genitore del ragazzo. A mio parere, comunque, non c’è spazio per alcuna riduzione di pena“, ha commentato Sergio Pisani, legale della famiglia Morra. Durante la prossima udienza del processo, rinviato al 17 ottobre, è prevista la decisione sulla richiesta di patteggiamento.