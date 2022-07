Incidente sulla Statale del Vesuvio, 6 feriti e 4 veicoli coinvolti

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 268. Nell’impatto sarebbero stati rimasti coinvolti quattro veicoli. Il transito è temporaneamente interdetto lungo la Statale del Vesuvio, in direzione Angri, all’altezza del km 12 in località Nola.

Il traffico viene temporaneamente deviato verso l’uscita Palma Campania. A causa di un mezzo pesante che ha perso il rimorchio, invece, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 7 Dir C «Appia», al km 19,600, in località Pescopagano in provincia di Caserta.

LE NOVITA’ PER LA STATALE 268

Riaperto ieri al transito il nuovo svincolo di Madonna dell’Arco sulla strada statale 268 “del Vesuvio al km 2,200 a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Campania.

Lo svincolo, che rientra fra i numerosi interventi di potenziamento dell’arteria da parte di Anas, completa la sua piena fruibilità mediante le due rampe a servizio della viabilità da e per Napoli.