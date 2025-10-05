PUBBLICITÀ
Schianto fatale tra due auto sulla statale in Cilento, Luigi muore a 56 anni

Di Nicola Avolio
Tragico incidente nella notte, sulla Cilentana, tra Pattano e Vallo della Lucania, in via Badia, al km 133. Il sinistro ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate frontalmente.

Una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guardrail. Subito sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate, ma, per uno, Luigi Santi, un 56enne di Pattano, alla guida di una Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. L’altro malcapitato invece è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

La circolazione è stata bloccata temporaneamente in entrambe le direzioni. Ancora in corso, gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause del dramma.

