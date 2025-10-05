PUBBLICITÀ

Tragico incidente nella notte, sulla Cilentana, tra Pattano e Vallo della Lucania, in via Badia, al km 133. Il sinistro ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate frontalmente.

Schianto fatale tra due auto sulla statale in Cilento, Luigi muore a 56 anni

Una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guardrail. Subito sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate, ma, per uno, Luigi Santi, un 56enne di Pattano, alla guida di una Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. L’altro malcapitato invece è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania.



La circolazione è stata bloccata temporaneamente in entrambe le direzioni. Ancora in corso, gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause del dramma.