Incidente sull’autostrada a Nola, marito e moglie morti nello schianto

PUBBLICITÀ

Tragico fine settimana sulle strade della provincia di Napoli. Una coppia di Sorrento ha perso la vita lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lo schianto si é verificato nella serata di ieri nei pressi di Nola: le vittime sono Antonio Cianciullo di 65 anni e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni originaria di Marano. Lo scontro, avvenuto tra due vetture, è stato di una violenza devastante. Per Antonio e Teresa non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un impatto mortale che non ha lasciato scampo agli occupanti dell’auto sulla quale viaggiava la coppia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: le verifiche sono ancora in corso per comprendere cosa abbia provocato la collisione in un tratto di autostrada noto per l’elevata intensità di traffico.