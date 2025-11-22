PUBBLICITÀ
Incidente tra motociclisti al circo a Sant’Anastasia, morto 26enne: grave il collega

Durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante che ieri sera ha fatto tappa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, si è verificato un incidente mortale.

Tre motociclisti stavano girando all’interno della sfera d’acciaio. Lo spettacolo si svolgeva al buio, illuminato solo dai led applicati sulle loro tute. All’improvviso uno stuntman è caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri due hanno tentato di evitarlo rallentando, ma finendo comunque per scontrarsi.

A perdere la vita è stato un 26enne cileno. Un collega, messicano di 43 anni, è stato trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’Ospedale del Mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

AGGIORNAMENTO

Fuori pericolo lo stuntman di 43 anni, messicano, coinvolto nell’incidente e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, mentre fin da ieri non destano preoccupazioni le condizioni del terzo motociclista impegnato nel numero acrobatico, un colombiano di 26 anni.

